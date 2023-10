Maignan a valanga anche su Zangrillo. E il Milan lo difende sui social

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Mike Maignan, portiere del Milan, sia stato travolto dalle polemiche al termine della partita vinta, 0-1, dai rossoneri di Stefano Pioli sul campo del Genoa grazie a un gol nel finale di Christian Pulisic. Gara che Maignan non ha finito perché espulso, nel recupero, dall'arbitro per via di un intervento durissimo sul genoano Caleb Ekuban: un'entrata che ha fatto discutere molto, sanzionata con un cartellino rosso diretto.