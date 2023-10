Genoa-Milan 0-1: “Sorpasso in vetta alla classifica” | Serie A News

Genoa-Milan 0-1: Pioli indovina le sostituzioni — Cambi decisivi, per Pioli, in Genoa-Milan, come sottolineato dal 'CorSera'. Non ha funzionato il tridente Samuel Chukwueze-Luka Jović-Noah Okafor. Mano a mano, a gara in corso, l'allenatore ha prima inserito Christian Pulisic e Rafael Leão, quindi Olivier Giroud.

Lo statunitense è risultato decisivo nel finale, quando, su cross dalla destra di Yunus Musah, ha controllato la sfera e girato in rete il gol-vittoria. Il francese, forse, ha fatto addirittura meglio. Quando, infatti, è stato espulso Mike Maignan nel recupero e con i cambi finiti, il numero 9 ha indossato guanti e maglia di Maignan andandosi a mettere in porta.

Pulisic-gol, Giroud ... para! Tre punti vitali — Giroud è diventato inatteso protagonista di serata: prima salvato dalla traversa sulla punizione di Albert Guðmundsson deviata, di piede, da Fikayo Tomori, l'estremo difensore improvvisato rossonero ha difeso il vantaggio della sua squadra con un paio di interventi degni davvero di menzione.

In una partita infinita accesasi nel finale, quindi, secondo il quotidiano romano il Milan vince - con il fiatone - battendo un Genoa che non avrebbe meritato di perdere. Ma è da partite così, sporche, difficili e complicate, che si capisce quanta forza interiore ha una squadra. Portiere Milan: tra Maignan e Giroud, spunta un nome per il 2024 >>>

