Gazzetta – “Milan, rosa XL per fare bene in Serie A e in Champions”

Serie A e Champions League: ecco perché il Milan, nell'ultimo calciomercato estivo, ha voluto allungare e completare il suo organico

Daniele Triolo

Serie A e Champions League di livello per il Milan. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sul Diavolo, spiegando come la società rossonera, nell'ultimo calciomercato estivo, abbia allungato e completato la rosa. Adesso, a disposizione del tecnico Stefano Pioli, c'è un organico XL necessario su tutti i fronti.

Questo perché per il Milan il titolo in Serie A deve diventare una "legittima aspirazione". A maggior ragione dopo essere stato Campione d'Inverno l'anno passato, dopo essere arrivato secondo in classifica alla fine di una straordinaria annata. E, tra l'altro, unico tra le big storiche del nostro calcio a riconfermare la guida tecnica.

Lo Scudetto, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport', non ha soltanto un valore simbolico e mediatico. Porta anche consistenti entrate. Ma il Milan ha il dovere, per storia e blasone, di fare bene anche in Champions League, competizione alla quale si riaffaccia dopo otto stagioni.

Tra le quattro italiane in Champions League, il commento della 'rosea', al Milan spetta sicuramente il compito più difficile. Il Gruppo B, infatti, è molto tosto: le avversarie si chiamano Atlético Madrid, Liverpool e Porto. Il fondo Elliott ha voluto investire sul mercato anche e soprattutto per non darsi già per spacciati.

Il collettivo di Pioli è di buon livello, con un paio di scommesse. L'ultima è Junior Messias. Ma, come sempre, la parola spetterà al campo. Di sicuro, la chiosa del quotidiano sportivo nazionale, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno allestito un Milan in grado di andare avanti anche in Champions League.