GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 18 marzo 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 18 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 18 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, lancia un appello al Milan di Stefano Pioli: dopo l'eliminazione di tutte le squadre italiane dalla Champions League, serve un giovedì da leoni in Europa League. I rossoneri, alle ore 21:00, riceveranno a 'San Siro' il Manchester United per il ritorno degli ottavi di finale partendo dall'1-1 di 'Old Trafford'. Recupera anche Zlatan Ibrahimović.