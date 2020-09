GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 9 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 9 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano le visite mediche di Sandro Tonali, in programma questa mattina. La ‘Rosea’ scrive anche di un retroscena, con il giocatore che avrebbe chiamato Gennaro Gattuso. per chiedergli il permesso di indossare la ‘sua’ numero 8.