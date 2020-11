Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 7 novembre 2020. In primo piano la Serie A, con il Milan che resterà in testa indipendentemente dal risultato della partita contro il Verona. Il Sassuolo di De Zerbi, infatti, ha pareggio 0-0 contro l’Udinese di Gotti.