Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 6 novembre 2020. In primissimo piano il caos tamponi in casa Lazio con il caso Ciro Immobile. Sulla sinistra, invece, la pesante sconfitta casalinga del Milan contro un ottimo Lille. Striscia positiva interrotta dopo 24 risultati utili consecutivi.