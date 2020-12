Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 5 dicembre 2020. In primo piano in casa Milan l’esplosione di Jens Petter Hauge, che in poco tempo dal suo arrivo sta facendo già vedere le sue qualità.