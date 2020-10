GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 ottobre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 4 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Tiene banco il caso Napoli, che non è partito per Torino a causa del veto dell’ASL. La Juventus dichiara che scenderà ugualmente in campo. Cosa succederà? Per quanto riguarda il Milan, in evidenza la titolarità di Sandro Tonali, che guiderà un Milan giovanissimo a confermare il primo posto in classifica in campionato.