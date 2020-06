GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 26 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 26 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano lo scambio tra Juventus e Barcellona che vede protagonisti i centrocampisti Miralem Pjanic e Arthur. Accordo totale col bosniaco che si trasferirà in blaugrana più un indennizzo di 10 milioni. In prima pagina anche un articolo di Arrigo Sacchi che paragona questa Atalanta al suo Milan.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓