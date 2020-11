Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 21 novembre 2020. In primo piano in casa Milan la partita di domani contro il Napoli, in programma al San Paolo. Il Diavolo dovrà affrontare in una trasferta difficile l’ex giocatore e tecnico rossonero Rino Gattuso.