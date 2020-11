Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 19 novembre 2020. In primo piano in casa Milan il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al San Paolo per la sfida contro il Napoli. Ampio spazio però alla Nazionale, con l’Italia di Mancini che si qualifica alle Final Four di Nations League.