GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 18 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 18 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la Coppa Italia, con il Napoli di Gennaro Gattuso che vince ai rigori contro la Juventus di Maurizio Sarri. In casa Milan, invece, spazio al neo acquisto Kalulu e a Rafael Leao, che cerca il riscatto.

