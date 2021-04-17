La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 17 aprile 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Salvatore Cantone

Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 17 aprile 2021

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 17 aprile 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano in casa rossonera la scelta del vice Ibrahimovic nella prossima stagione. Tra i profili seguiti c'è quello di Gianluca Scamacca.

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