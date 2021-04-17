La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 17 aprile 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan
Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 17 aprile 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano in casa rossonera la scelta del vice Ibrahimovic nella prossima stagione. Tra i profili seguiti c'è quello di Gianluca Scamacca.
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