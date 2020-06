GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 13 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 13 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In prima pagina il match Juventus-Milan, terminato 0-0 e che in virtù del risultato dell’andata (1-1 ndr) ha premiato la squadra di Maurizio Sarri. Questa sera Napoli-Inter che deciderà la seconda finalista di Roma.

