Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 13 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano in casa rossonera la partita contro lo Spezia: Pioli schiererà dal primo minuto Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu.