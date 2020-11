Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 10 novembre 2020. In primo piano in casa Milan la lotta scudetto: i rossoneri, nonostante il pareggio interno contro il Verona, sono a più 8 rispetto all’anno scorso.