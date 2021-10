Gazidis sta meglio e torna in Italia: le sfide alle porte con il Milan

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha rivelato come Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, stia tornando in Italia dopo il periodo di cure a New York (U.S.A.) per il carcinoma alla gola. Le cure negli Stati Uniti sono andate bene e, pertanto, il dirigente sudafricano è pronto a riprendere il suo posto, anche fisicamente, negli uffici di 'Casa Milan'. Gazidis è atteso in Italia tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima: non presenzierà, però, allo stadio né per Milan-Verona né per Porto-Milan. La sua convalescenza, infatti, continua. Ciò non gli impedirà, però, di tornare a lavorare (quasi) a pieno regime. Vediamo, quindi, l'agenda di impegni che attende Gazidis.