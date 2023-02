Garlando: “Temevamo il dominio del Tottenham, il Milan è stato più inglese”

La partita Milan-Tottenham si è giocata ormai più di una settimana fa, ma ha avuto un'eco talmente importante che ancora a giorni distanza se ne parla. Ad affrontare questo argomento in questo caso è Luigi Garlando, che nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, 26 febbraio, ha voluto sottolineare l'importanza di quanto fatto dal Diavolo. Il giornalista ha infatti sostenuto come tutti si aspettassero il dominio tipico delle squadre di Premier League. E invece la sorpresa è stata che i rossoneri si sono dimostrati più inglesi degli Spurs. Di seguito le sue parole.