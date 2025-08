Galliani-bis al Milan? Prima bisogna risolvere il rebus Monza

Durante quest'estate il Milan è costantemente al centro dell'attenzione per via delle voci di calciomercato. A queste, però, negli ultimi giorni si è aggiunta un'altra voce importante e parecchio suggestiva. Si tratta della possibilità che Adriano Galliani - storico dirigente rossonero - torni in società. L'indiscrezione è stata lanciata per la prima volta in esclusiva dalla nostra redazione, salvo poi essere confermata da più fonti.