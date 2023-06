Il Grande Milan saluta il Presidente Berlusconi: chi ci sarà in Duomo

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, alle ore 15:00 ci saranno i funerali di Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan scomparso lunedì mattina all'età di 86 anni. Per l'occasione, al Duomo, ci saranno tantissimi esponenti del suo grande Milan, quello che, sotto la gestione di 'Sua Emittenza', vinse tutto in Italia, in Europa e nel mondo.