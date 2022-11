Francia, Giroud: “Io e le mie ‘zlatanerie’. Sono stato decisivo con il Milan”

Sul suo ruolo in squadra : "A 36 anni la convocazione è un regalo. Sono già molto felice di far parte dell’avventura. È un grande orgoglio poter disputare la mia terza Coppa del Mondo. Del mio ruolo in squadra ne abbiamo già parlato in passato e con il mister è tutto chiaro. Non c'è niente da aggiungere. Appena avrà bisogno di me, sarò pronto a dare tutto ".

Sulle 'zlatanerie': Non so se sono nel miglior momento della mia carriera, ma anche in passato, se rivediamo i miei gol, facevo già delle 'zlatanerie'. Mi è sempre piaciuto segnare reti acrobatiche. Alla mia età poter essere così decisivo e stare bene è un dono. Finché il mio corpo me lo consentirà, non mi porrò alcun limite".