Fiorentina-Milan, oggi giorno della verità per Nastasic | Serie A News

Matija Nastasic, difensore serbo, rischia di saltare Fiorentina-Milan di sabato sera al 'Franchi'. Sarebbe la terza assenza nel reparto

Oggi si saprà se Matija Nastasic , difensore serbo della Fiorentina , sarà disponibile per la partita contro il Milan di sabato sera, ore 20:45 , al 'Franchi' di Firenze. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Nella giornata odierna, alla ripresa degli allenamenti in casa viola, saranno infatti verificate le condizioni dell'ex Manchester City e Schalke 04 , che ha saltato gli ultimi impegni con la Serbia per un problema al muscolo soleo del polpaccio sinistro .

Qualora Nastasic dovesse alzare bandiera bianca per Fiorentina-Milan, il tecnico gigliato Vincenzo Italiano si troverebbe in grossi guai. L'allenatore della Fiorentina, infatti, per il match contro i rossoneri di Stefano Pioli dovrà anche rinunciare agli squalificati Nikola Milenkovic e Lucas Martínez-Quarta, entrambi squalificati. Possibile che sia Lorenzo Venuti a giocare al centro della difesa accanto ad Igor, oppure che sia arretrato Sofyan Amrabat.