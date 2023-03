Fiorentina-Milan, Ibrahimovic fa 123: superate le presenze con il PSG

Zlatan Ibrahimovic è un giocatore di un carisma e di una personalità davvero incredibili. Ieri, nella partita contro la Fiorentina, ha giocato un altro spezzone di partita, stavolte più lungo di quello contro l'Atalanta. L'attaccante rossonero è da sempre conosciuto per il suo spirito, per la sua volgia di fare e di dare sempre il massimo, anche durante gli allenamenti della squadra. Non solo per il suo benificio ma anche per quello dei suoi compagni. La squadra, ieri, non ha giocato bene, ma per Ibra è arrivato un altro traguardo personale.

Ibrahimovic fa 123 con il Milan in campionato

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Ibrahimovic è stata una festa triste ieri sera: lo svedese, scendendo in campo contro la Fiorentina, ha raggiunto quota 123 presenze in rossonero in campionato, superando il numero raggiunto con il PSG. L'attaccante svedese resta una pedina fondamentale per il Milan, non solo in campo, ma soprattutto fuori. Ieri, contro la Fiorentina, non è riuscito a lasciare il segno, ma resta una pedina fondamentale per i rossoneri. Rinnovo Leao, Ceccarini: “Zero novità. Il Milan valuta due alternative”