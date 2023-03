Dominio Fiorentina: a Londra servirà un altro Milan

Fiorentina bella, a Londra serve un altro Milan

Una squadra padrona del suo stadio, si legge, che alla fine si è illuminato con migliaia di torce accese sui telefonini, una squadra che ha incantato la sua gente e onorato il ricordo del suo vecchio indimenticabile capitano Davide Astori. Una Fiorentina splendida, dall’inizio alla fine, davvero troppo per il Milan modesto di ieri sera. Modesto, fermo, anzi, bloccato nel primo tempo di fronte a un avversario che l’ha messo sotto sul piano atletico e tecnico. Si è svegliato solo dopo il primo gol, ma anche quando la partita si è equilibrata la Fiorentina non ha mai smesso di giocare, di attaccare, di creare occasioni e di segnare. È stata la migliore partita della stagione viola e non a caso è arivata la prima vittoria su una grande. i giocatori che fino a poco tempo fa sembravano un peso, come Cabral, come Dodo, come Ikoné e come Jovic, sono stati protagonisti imprendibili per i campioni d’Italia. Che non hanno sfruttato la sconfitta del Napoli restando a -19, hanno perso il secondo posto e non sono entrati dalla parte giusta nella settimana di Champions: a Londra servirà una partita e un Milan completamente differente. Fiorentina-Milan, male l’attacco: De Ketelaere spreca l’occasione