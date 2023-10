Final Four Supercoppa Italiana, ci sarà anche il Milan? La situazione

Supercoppa Italiana, Napoli e Fiorentina in dubbio — Il Consiglio di Lega, infatti, ha rivisto e cambiato le date della competizione: 21 e 22 gennaio semifinali, 25 la finale. Quindi, Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio per poi stabilire chi, in finale, si giocherebbe il trofeo. Potrebbe, però, essere tutto da rifare. Se Inter e Lazio, infatti, hanno fatto già sapere di esserci, Napoli e Fiorentina - al momento - non sarebbero pronte a partire per l'Arabia Saudita, dove si svolgerà l'intera Final Four.

Motivo? Per il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sono due. Il primo, un calendario fitto di impegni troppo ravvicinati tra tutte le competizioni con lo spostamento della Final Four della Supercoppa Italiana nelle nuove date (dovuto all'affollamento nel calendario arabo, compresso dalla Supercoppa Spagnola e dal Mondiale per Club). Il secondo, legato all'attuale situazione geo-politica nel vicino stato di Israele.

Il 'piano B' della Lega? Richiamare Milan e Atalanta in gara — ADL avrebbe chiesto, secondo la 'rosea', di giocare il trofeo in Italia: è impossibile, però, per via di contratti già firmati. E la Fiorentina, a quanto pare, si è allineata sulle posizioni del patron del sodalizio campano. La Lega, però, avrebbe già pronta la soluzione nel caso di forfait di azzurri e viola: il 'ripescaggio' di Milan e Atalanta che, nella classifica della Serie A 2022-2023, vengono subito dietro Inter e Lazio.

Difficile, alla fine, che Napoli e Fiorentina rinuncino a partecipare alla Final Four di Supercoppa Italiana, un torneo che porta soldi garantiti. Anche perché, qualora non vi prendessero parte, incapperebbero in una sanzione sportiva. Milan e Atalanta, però, nel caso sono pronte a fare la loro parte, prenotando al più presto un volo per l'Arabia Saudita. Nuovo bomber, spunta un nome che Ibra conosce bene >>>

