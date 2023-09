Felpa ‘interista’, il Milan rimedia all’autogol: non è più in vendita

Milan e PUMA avevano messo in vendita una linea di capi d'abbigliamento con richiami nerazzurri. Il Diavolo l'ha tolta dal mercato

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di quanto successo, nelle ultime ore, intorno al marketing del Milan. Il club rossonero, infatti, ha messo in vendita una linea di capi d'abbigliamento - legato alla terza maglia - in cui, su una manica, erano presenti evidenti richiami nerazzurri.