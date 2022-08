Fair Play Finanziario UEFA, ecco quanto dovrà pagare stavolta il Milan

In arrivo le sanzioni per la violazione del Fair Play Finanziario UEFA. Il Milan è tra i quattro club nel mirino con Inter, Juve e Roma

Sono in arrivo le sanzioni UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Come ricordato dal quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, sono quattro i club italiani nel mirino del massimo organo calcistico europeo in conseguenza dei risultati finanziari ottenuti nell'ultimo triennio.