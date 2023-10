Scommesse, prima ‘sentenza’: Fagioli, Zaniolo e Tonali senza Europei

Scommesse: dopo Fagioli, interrogatorio per Tonali. Su Zaniolo ... — Per Fagioli c'è un principio d'intesa con il Procuratore Chinè: potrebbe scontare quasi un terzo della pena minima (un anno anziché i 3 previsti) grazie al patteggiamento ed alle attenuanti. Prima tra tutte, contribuito a una ricostruzione dettagliata di fatti e coinvolgimenti a più livelli. In questo scenario sembra più defilato Zaniolo.

La Procura F.I.G.C. interrogherà Tonali in questi giorni, dopo l'audizione del giocatore con i PM di Torino in video-collegamento perché il ragazzo è a Newcastle. L'ex romanista, invece, continua a far sapere di aver sì scommesso, ma non sul calcio. Senza quindi commettere un’infrazione del Codice di Giustizia Sportiva.

I tre non andranno ad Euro 2024 nel caso in cui l'Italia si qualificasse — Al netto di come finirà questa storia, ha evidenziato il 'CorSport', una prima certezza: Fagioli, Zaniolo e Tonali, azzurri designati, in caso di colpevolezza salterebbero gli Europei 2024 in Germania e le successive qualificazioni ai Mondiali del 2026. Neppure con i patteggiamenti farebbero in tempo a rientrare per l’appuntamento con Euro 2024.

Si può già quindi parlare di 'Eurosentenza', prima ancora che i fatti finiscano completamente sotto la lente di ingrandimento dei giudici. Anche per una seconda ragione che, nel caso di Zaniolo e Tonali, riguarda i campionati esteri: se si viene squalificati in Italia, si paga anche oltre confine. Vice Theo, non solo Miranda: le due idee del Milan >>>

