Scommesse, patteggiamento vicino per Tonali: i legali sperano che …

Lui, per aver sì giocato sul calcio ma non sulle squadre per cui ha giocato, ovvero Cremonese e Juventus, ha preso 7 mesi di squalifica e 5 di riabilitazione. I legali di Tonali, Maurizio Scaccabarozzi e Marco Feno, ha commentato la 'rosea', oggi saranno a Roma dinanzi al Procuratore Federale Giuseppe Chinè cercando un accordo sullo stop dall'attività agonistica per il loro assistito. Punteranno sulla collaborazione fattiva sulla totale consapevolezza dell’errore compiuto.

Gli avvocati vorrebbero ottenere 10 mesi di squalifica — È verosimile che, alla fine, Tonali venga squalificato per scommesse per 12 mesi. Anche se la speranza dei legali è quella di poter chiudere a 10. Nonostante la fretta di tutti per trovare un'intesa, non è comunque detto che un punto comune sul patteggiamento arrivi oggi. Ad ogni modo, la decisione ci sarà in tempi strettissimi. Mercato, il Milan sfida la Juve per un top player >>>

