Scommesse, Tonali ha ammesso le giocate sul Milan: il punto

Non ha però mai influito sull'andamento delle gare

Per non parlare delle giocate su falli, ammonizioni, calci d’angolo, autoreti: tutti elementi sospetti, in caso di un risultato alterato. Elementi che però, al momento, non sono stati trovati. Si indaga anche in quella direzione, ma non c’è alcuna contestazione in merito, per adesso. Fagioli e Tonali hanno entrambi ammesso di aver fatto scommesse sul calcio. Il primo, però, non ha mai giocato su Cremonese e Juventus, squadre in cui ha giocato.