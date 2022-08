Ex Milan, Collovati: “Rossoneri avversari di sé stessi per lo scudetto”

Fulvio Collovati, ex difensore di Inter e Milan e campione del mondo nel 1982, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sui rossoneri e sul lavoro di Stefano Pioli: "Sono stato uno dei primi a dire che trovo analogie fra questo Milan e quello della prima stella. Anche allora c’erano dei giovanissimi, Baresi aveva 18 anni, io 21… Anche quello, come la squadra che ha vinto l’ultimo campionato, era solido e Liedholm ci faceva giocare un calcio totale, innovativo. Lo rivedo in Pioli, così come rivedo me e i miei compagni in questo Milan, che è aggressivo, affamato e ha voglia di vincere".