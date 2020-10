Europa League – Milan-Sparta Praga 3-0, la moviola: Özkayha è ok

Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0: no problem per Özkahya

MILAN-SPARTA PRAGA ULTIME NOTIZIE – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha valutato positivamente la prestazione di Halis Özkahya, direttore di gara turco, in occasione di Milan-Sparta Praga 3-0 di Europa League di ieri sera a San Siro.

Özkahya, è vero, fischia ogni minimo contatto, ma non sbaglia la sua direzione di gara. Al 28′ primo intervento per un fallo di Bořek Dočkal su Brahim Díaz con la gamba alta. Ammonizione giusta, commisurata alla lettura dell’azione: il centrocampista ospite non entra con malizia, ma centra in pieno lo spagnolo.

Al 35′ inevitabile il rigore in favore del Milan, quando David Lischka (correttamente ammonito), trattiene e stende palesemente Zlatan Ibrahimović in area di rigore. Lo svedese, poi, sbaglierà dal dischetto. Per il resto, normale amministrazione per Özkahya. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>