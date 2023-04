Euroderby in testa, certo. Ma il Milan non può mollare il campionato

Il Milan di Stefano Pioli ha raggiunto le semifinali di Champions League, dove sfiderà l'Inter. Ora, però, urge fare tanti punti in Serie A

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli che, come noto, si è qualificato alle semifinali di Champions League. Il 10 e 16 maggio prossimo, dunque, sfiderà l'Inter di Simone Inzaghi in un duplice derby di Milano che vale un posto nella finale del torneo, prevista a Istanbul il 10 giugno.

Milan, per andare in Champions devi rimontare in campionato — L'euroderby, inevitabilmente, sarà un pensiero costante per i rossoneri almeno fino al 16. Per entrambe le società, però, tanto per il Milan quanto per l'Inter, c'è prima un percorso in campionato da compiere. Con la restituzione momentanea dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus, infatti, rossoneri e nerazzurri sono scivolati al quinto e al sesto posto in Serie A.

Ad oggi, dunque, le due compagini meneghine sarebbero fuori dalla prossima edizione della Champions League. Per il Milan, ora, ogni partita conterà tantissimo, e non soltanto più quelle in Europa. A partire da Milan-Lecce di domani a 'San Siro', il Diavolo dovrà cercare di vincere ogni partita di campionato per poter entrare nelle prime quattro posizioni della graduatoria ed essere certo, quindi, di disputare la Champions anche nella stagione 2023-2024.

Tra gli ostacoli sul cammino, Roma, Lazio e Juventus — Il 2023 del Milan in Serie A, finora, è stato deludente: nelle ultime due partite sono arrivati solo due pareggi. E se il Lecce rappresenta il primo ostacolo, i rossoneri ne avranno uno ancora più importante la prossima settimana, quando saranno di scena allo stadio 'Olimpico' di Roma contro i giallorossi di José Mourinho, diretti concorrenti per il quarto posto che, al momento, occupano con 3 punti di vantaggio sul Diavolo.

Prima del primo euroderby del 10 maggio, poi, il Milan dovrà anche affrontare le sfide interne contro Cremonese e Lazio. Gare che, all'andata, hanno portato appena un punto al Diavolo. Nel bel mezzo delle semifinali Champions, la trasferta (sempre insidiosa) in casa dello Spezia. Per concludere il campionato, poi, Milan-Sampdoria, uno Juventus-Milan che suona come scontro decisivo per entrambe le squadre e Milan-Verona. Diavolo, c'è da correre in Serie A: rimettiti in carreggiata. Cessione Milan, le ultime sulla diatriba Elliott-Blue Skye >>>