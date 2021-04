Euro2020, UEFA: “Giocatori vaccinati agli Europei” | News

Secondo le ultime indiscrezioni, la UEFA starebbe adottando un progettando che prevede l'obbligo di vaccinazione dei calciatori

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la UEFA starebbe pensando di adottare un piano anti-Covid per i prossimi Europei. L'intenzione sarebbe quella di imporre l'obbligo di vaccinazione a tutti i calciatori delle nazionali partecipanti al torneo europeo che avrà inizio nel mese di giugno. Seguiranno nuovi sviluppi, in attesa di ricevere una risposta entro il 19 aprile da parte di quegli Stati che ancora non sono sicuri di poter garantire la presenza dei tifosi sugli spalti.