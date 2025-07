Estupiñán si presenta: “Prometto che darò il massimo per il Milan”

Alcune delle prime parole da calciatore rossonero sono state: "Credo che il tanto lavoro abbia dato i suoi frutti e ora non vedo l'ora di cominciare". In effetti, inizierà subito la sua nuova avventura. Il nuovo allenatore rossonero, infatti, lo ha immediatamente voluto con sé. Desidera iniziare a lavorarci insieme, anche perché Estupiñán sarà di certo il titolare sulla corsia di sinistra. Con l'addio di Theo Hernandez , il ruolo è rimasto scoperto in quanto l'unica vera alternativa è Davide Bartesaghi , che può essere al massimo un'alternativa.

A 27 anni, dopo le esperienze tra Liga e Premier League, è arrivata la grande occasione: "La verità è che sono molto contento ed emozionato, perché si avvera un sogno che avevo fin da bambino: giocare in una squadra così grande. Ho tanta voglia di iniziare. Prometto che darò il massimo per il Milan". Un onore per lui e per l'intera sua nazione: "Tanta gente tifa il Milan in Ecuador ed è la prima volta che un ecuadoregno gioca al Milan, è una cosa incredibile e ho ricevuto molti messaggi da tanti connazionali".