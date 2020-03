Elliott-Boban e l’errore con Giampaolo: ma ecco quali erano gli allenatori sulla lista

NEWS MILAN – Secondo il Corriere della Sera, uno dei capi d’accusa di Elliott a Boban (e Maldini) è stata la scelta di Marco Giampaolo. Ma sulla lista dei due dirigenti rossoneri c’erano nomi profondamente diversi, i quali non sono potuti arrivare per motivi di budget troppo basso. Tra questi c’erano Antonio Conte, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Tutti tecnici che col tetto salariale imposto dalla proprietà non sarebbero mai potuti arrivare. Così la dirigenza ha puntato su un tecnico preparato, ma evidentemente non pronto per una grande squadra. Ieri, Pioli ha parlato tra le altre cose della fiducia della società nei suoi confronti: ecco le parole>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android