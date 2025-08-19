È tornato Allegri, 15 anni dopo: le similitudini con il suo primo Milan

Si è già potuta osservare la sua amata "semplicità del calcio". La squadra deve difendere bene, compatta, accorta per non subire gol. E poi, deve fare una buona fase offensiva, nella quale vengano esaltate le qualità dei suoi giocatori. Contro il Bari le due fasi sono state eseguite bene. C'è ancora tanto da migliorare in entrambe, ma è stato un buon inizio.
Tuttosport oggi mette a confronto il Milan sceso in campo il 29 agosto 2010 con il più recente Milan, del 17 agosto 2025. Gli schieramenti, in effetti, sono stati simili sotto certi aspetti. In fase di possesso, entrambe le formazioni si sono sistemate con un 4-3-3. Da Pato e Ronaldinho ai lati di Borriello si è passati a Saelemaekers e Pulisic ai lati di Leao. Da Pirlo in regia a Ricci e poi Modric. E ancora, nel 2010 c'era Bonera terzino destro, pronto a scalare come terzo centrale, l'altro giorno Tomori.
Infine, al termine di quell'estate, la dirigenza rossonera piazzò il grande colpo in attacco: Zlatan Ibrahimovic. Al giorno d'oggi il calciomercato del Milan deve ancora essere chiuso proprio con un nuovo centravanti, chi arriverà? I tifosi milanisti sperano in qualcuno che li trascini alla vittoria dello Scudetto, proprio come accade 15 anni fa, alla prima stagione di Allegri sulla panchina di San Siro.
