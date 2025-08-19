È tornato Allegri, 15 anni dopo: le similitudini con il suo primo Milan

Nel 2010 Massimiliano Allegri era un allenatore emergente nel panorama italiano. Aveva solo due anni di esperienza in Serie A sulla panchina del Cagliari. Le buone annate con i sardi gli erano valse la chiamata di Berlusconi e Galliani. Oggi - 15 anni dopo - tutto è cambiato: ha allenato la Juventus per 8 stagioni, vincendo moltissimi trofei. A Torino ha vissuto due esperienze diverse: la prima - di 5 anni - piena di successi; la seconda - di 3 anni - piena di critiche. Come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, nell'ultima esperienza in panchina "per il suo modo di far giocare la squadra è stato considerato 'superato', per non dire di peggio". E ora, cosa attendersi dal suo nuovo Milan?