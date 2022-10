Duello tra Milan e Napoli, sfida a distanza tra Leao e Kvaratskhelia

1 di 1

MILAN VS NAPOLI, LEAO VS KVARA

Rafael Leao (attaccante AC Milan) è la stella del Diavolo di Stefano Pioli | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al duello tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti, rispettivamente al terzo e primo posto nella classifica di Serie A con 23 e 26 punti (con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, nel mezzo, a quota 24).

Lo ha diviso in quattro specifici punti. Uno di questi riguarda il confronto tra le due stelle dei rossoneri e dei partenopei. Vale a dire il portoghese Rafael Leao da una parte e il georgiano Khvicha Kvaratskhelia dall'altra. 'Kvara', che l'ex rossonero Kakhaber Kaladze, suo connazionale, aveva consigliato al Diavolo in tempi non sospetti, ha sorpreso tutti.

Leao contro Kvaratskhelia: chi è il più forte?

Ha segnato a Verona il suo primo gol in campionato e non si è mai fermato, fino all'assist per il 3-2 di Victor Osimhen in Napoli-Bologna. Ha già messo a segno 5 gol e fornito 3 assist in Serie A (il conteggio sale a 7 + 6 se si include nel computo anche la Champions League): più di qualsiasi altro collega in Serie A.

Non era facile, per Kvaratskhelia, ereditare la zona di campo preferita di Lorenzo Insigne, il figlio di Napoli. Il quale, però, secondo la 'rosea', era il simbolo di un Napoli potenzialmente forte ma troppo assuefatto alla sconfitta. La corsa continua ed affamata dell'ex Rubin Kazan, al contrario, rappresenta la nuova anima del Napoli di Spalletti.

Non, però, che il Milan sia messo male in quelle zone di campo. Anzi. Leao è stato decisivo a Verona, lo è stato nel derby. Lo è stato e lo sarà tante altre volte. Quando si imporrà la continuità d'azione e la cattiveria del suo 'concorrente partenopeo', il lusitano, per il quotidiano sportivo nazionale, salirà ben oltre il 14° posto attuale nel Pallone d’Oro.

Migliore giocatore dell'ultima Serie A, vuole esserlo anche di questa. Magari, con l'obiettivo di segnare di più ed incidere, se possibile, ancora di più nelle fortune rossonere. Dal duello a distanza tra Leao e Kvaratskhelia, presumibilmente, passerà anche gran parte della lotta Scudetto 2023.