Duello tra Milan e Napoli, Pioli limitato nelle scelte di formazione

MILAN, PIOLI SPESSO CON LE MANI LEGATE

Stefano Pioli (allenatore AC Milan) ha avuto tanti infortuni in rosa | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al duello tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti, rispettivamente al terzo e primo posto nella classifica di Serie A con 23 e 26 punti (con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, nel mezzo, a quota 24).

Lo ha diviso in quattro specifici punti. Uno di questi riguarda la potenza di fuoco degli organici dei rossoneri e dei partenopei. Spalletti, finora, ha schierato in campo un esercito numeroso, oltre che forte. Ha mandato in gol 15 giocatori diversi e pescato 7 reti dalla panchina (nessuna, finora, ha fatto meglio in Italia).

Milan vs Napoli: chi ha la rosa migliore?

A fare la differenza in classifica, per esempio, c'è il gol di Giovanni 'Cholito' Simeone, addirittura il terzo centravanti azzurro dopo Victor Osimhen e Giacomo Raspadori, in Milan-Napoli 1-2 giocata esattamente un mese fa. Pioli, al contrario, spesso è stato limitato nelle scelte di formazione per il suo Milan.

Di punta, per esempio, per due mesi ha avuto solo Olivier Giroud, che, infatti, al 'Bentegodi' di Verona ha dimostrato di essere stanco. Ante Rebić e Divock Origi sono appena rientrati dagli infortuni e, soprattutto il secondo, sono in rodaggio. Per Zlatan Ibrahimović ci vorrà gennaio 2023 prima di rivederlo in campo.

Spesso, in una squadra, sono determinanti le riserve o, per dirla alla Spalletti, i "titolari entrati dopo". Uno come Hirving Lozano sarebbe titolare ovunque. Ed è un lusso che Spalletti può permettersi e Pioli no. Visto che, una volta persi per infortunio Alexis Saelemaekers e Junior Messias, ha dovuto riadattare in fascia Brahim Díaz.

La forbice tra le due rose, finora, è rimasta aperta. Sarà destinata, però, a chiudersi con il recupero degli infortunati e con l'ambientamento dei nuovi acquisti rossoneri. Che, finora, hanno reso molto di meno di quelli partenopei. A cominciare dall'atteso Charles De Ketelaere. Fa ben sperare il buon debutto di Malick Thiaw a Verona.