Doppie sedute e raduno anticipato: Allegri vuole un Milan subito in forma

Allegri vuole ripartire al massimo. Come scrive Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport,Max ha anticipato di qualche giorno il via prima del suo ritorno a Milanello, che era previsto il 9 luglio. Adesso i test saranno il 7 con il primissimo allenamento già in programma, anticipato però da due giorni (4-5 luglio) per ritrovarsi tutti al centro sportivo del Diavolo. L'idea di Allegri è di viaggiare al ritmo di due sedute d'allenamento al giorno (una al mattino ed una al pomeriggio), cosa che dovrebbe protrarsi anche in autunno mentre le altre squadre saranno già impegnate in altre competizioni.