PSG-Milan, la serata di Donnarumma: il 7 lo aspetta San Siro

La serata di ieri tra il PSG e il è stata speciale per un giocatore in particolare. Gigio Donnarumma giocava per la prima volta contro la sua ex squadra. Due anni e mezzo fa l'addio. Il portiere ha svolto il riscaldamento pre-partita proprio sotto il settore ospiti. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina parla proprio della partita dell'ex numero uno rossonero. La gara comincia da uno striscione offensivo: il messaggio spunta un'ora prima della partita di Parigi accompagnato da molti fischi e altrettanti cori. Per Donnarumma una partita tranquilla in cui non soffre le poche sgasate del Milan. Ora per Gigio il ritorno a San Siro, previsto per il 7 novembre. Un altro test per l'ex protiere rossonero, che, con ogni probabilità, non verrà ben accolto dai tifosi del Milan.