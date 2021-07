Donnarumma, al Psg guadagnerà meno rispetto all’offerta del Milan: le cifre

Gianluigi Donnarumma guadagnerà 12 milioni netti al Psg? In realtà le cose sono diverse: l'offerta rossonera era più alta

Spuntano alcuni dettagli interessanti in merito all'ingaggio che Gianluigi Donnarumma andrà a percepire al Psg. Inizialmente si è spesso fatto riferimento ad uno stipendio monstre di 12 milioni di euro netti a stagione. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' le cose stanno in maniera differente. La 'Rosea', che cita dati del quotidiano francese 'L'Equipe', riporta che Donnarumma guadagnerà inizialmente 'soltanto' 7 milioni di euro all'anno . Il Milan, come noto, era arrivato ad offrire la stessa cifra con un milione di euro di bonus. Proposta che dunque si è rivelata essere superiore a quella dei parigini.

Saranno poi gli eventuali bonus derivanti dalle vittorie in campionato e in Europa a far lievitare il suo stipendio fino a 10 milioni di euro. Ma quel che sembra certo è che non saranno 12 i milioni che appariranno nella sua busta paga. Il rinnovo di Franck Kessie procede a rilento: il Liverpool ne approfitta? Offerto un super contratto