Dinamo Zagabria-Milan, Morata: perplesso per il cambio. Le ultime

Dinamo Zagabria-Milan, Morata non felice per il cambio: ecco i dettagli

Pulisic, come scrive 'Tuttosport', è l'unico che si salva per il gol e l'inventiva in certe occasioni. Lo statunitense, insieme a Leao, ha cercato nel secondo tempo di riempire il vuoto in attacco, dopo che Conceicao ha tolto all'intervallo Alvaro Morata. Lo spagnolo ha giocato un primo tempo in cui non si è visto per nulla in avanti ed è stato impalpabile. Come scrive il quotidiano in edicola, lo spagnolo sarebbe uscito dal campo alquanto perplesso per la sostituzione. Vedremo se il Milan riuscirà a rialzarsi domenica nel derby. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Gimenez: ritorno di fiamma per un talento>>>