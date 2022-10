Dinamo Zagabria-Milan, c’è fiducia per il recupero di Brahim Díaz

Brahim Díaz, attaccante del Milan, potrebbe farcela a recuperare per la trasferta di domani sera allo stadio 'Maksimir' di Zagabria. Le news

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Brahim Díaz, trequartista del Milan. Il quale è ancora in dubbio per la trasferta di domani sera, ore 21:00, allo stadio 'Maksimir' di Zagabria, per la partita contro la Dinamo. Una gara valida per la 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 e da vincere a tutti i costi.

Milan, Brahim Díaz può tornare in tempo per domani — Gli esami a cui il fantasista andaluso, uscito ad inizio ripresa di Milan-Monza 4-1 dopo aver realizzato una stupenda doppietta, hanno escluso lesioni, confermando soltanto una contrattura al gluteo per l'ex Real Madrid e Manchester City. Per questo dal Milan, secondo la 'rosea', filtra fiducia per un suo recupero 'last minute' per la gara in Croazia.

Il punto, però, è che Brahim Díaz sente ancora dolore e, dunque, sarà decisivo l'allenamento di rifinitura in programma stamattina alle ore 11:00 a Milanello. Se Brahim Díaz sarà tra i giocatori all'opera i dubbi svaniranno. Tuttavia, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe anche farlo salire sull'aereo per Zagabria seppur in non perfette condizioni fisiche, ovvero se il fastidio dovesse persistere.

Brahim Díaz, che si sta curando con massaggi e terapie, potrebbe infatti smaltire la contrattura proprio a ridosso di Dinamo Zagabria-Milan e, dunque, tornare a disposizione nel momento giusto per il Diavolo. Per i rossoneri si tratterebbe di un recupero fondamentale, giacché il numero 10 è in uno splendido momento di forma e anche psicologicamente sembra essere rinato in questo avvio di stagione. Dinamo Zagabria-Milan, le ultime sulle condizioni di Brahim Díaz >>>