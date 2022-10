Moviola Dinamo Zagabria-Milan: rigore su Tonali | Champions League News

La moviola della Gazzetta dello Sport per Dinamo Zagabria-Milan 0-4, partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Dinamo Zagabria-Milan, partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, terminata 0-4 per il Diavolo di Stefano Pioli allo stadio 'Maksimir'. Voto 6,5 della 'rosea' all'arbitro del match, il polacco Szymon Marciniak, autore di una buona direzione di gara, seppur in un match non troppo complicato.

Dinamo Zagabria-Milan 0-4: Marciniak non sbaglia quasi nulla — L'episodio da moviola più eclatante di Dinamo Zagabria-Milan arriva al 58', quando Robert Ljubičić, poi giustamente ammonito, spintona Sandro Tonali, liberato dal tacco di Ante Rebić nell'area di rigore della Dinamo Zagabria. Il rigore per il Milan è netto. Così come non ci sono discussioni sul gol che, al 39', aveva portato in vantaggio il Diavolo: sul cross dalla destra di Tonali, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Matteo Gabbia è in posizione regolare.

Due falli a centrocampo, 34' e 35', interrompono delle ripartenze della Dinamo. Prima Theo Hernández su Sadegh Moharrami, quindi Rebić su Ljubičić: entrambi non sembravano interventi irregolari. Giusti i cartellini gialli rifilati ad Arijan Ademi (43') per una scivolata da dietro, in ritardo, su Tonali ed a Charles De Ketelaere (46') per un pestone sul piede di Josip Mišić. Giusto, infine, annullare il gol di Tommaso Pobega nel finale: Divock Origi, che lo aveva servito, era partito da posizione di fuorigioco.