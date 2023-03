Gli assi da record di Pioli: il Milan ora ha chiuso la propria porta

Il Milan di Stefano Pioli non incassa gol da quattro partite: invertito, a febbraio, l'orribile trend del primo mese del nuovo anno. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli che, da un mese a questa parte, ha smesso di subire gol. Da quando il tecnico rossonero ha cambiato modulo, passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 (fallendo, nel derby, l'esperimento 3-5-2), il Diavolo ha ritrovato la solidità difensiva che, a gennaio, sembrava essere andata in frantumi.

A Firenze il Milan di Pioli in grande fiducia — Il Milan di Pioli non prende gol da 416', quattro partite, contro Torino, Monza e Atalanta in Serie A; nel mezzo, quella contro il Tottenham in Champions League. L'ultima rete incassata dai rossoneri è lo stacco di testa vincente di Lautaro Martínez al 34' di Inter-Milan dello scorso 5 febbraio. Da allora, Ciprian Tătărușanu (per tre gare) e Mike Maignan (contro la 'Dea') hanno abbassato la saracinesca.

In Fiorentina-Milan la squadra di Pioli sarà messa, però, a dura prova: tra campionato e Conference League, infatti, i viola di Vincenzo Italiano sono reduci da 11 gol fatti in 4 partite. E l'anno passato, al 'Franchi' di Firenze, non andò benissimo per i rossoneri, sconfitti 4-3 con i primi due gol di Dušan Vlahović contro il Diavolo dell'idolo Zlatan Ibrahimović. Antenne dritte, quindi, per il Milan, che ripresenterà domani tutta la difesa titolare.

Occhio alla Fiorentina: in campo la difesa titolare — Detto di Maignan, appena ritrovato, in campo a Firenze andranno anche Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Il prossimo step, per il Milan, sarebbe arrivare a 569' senza incassare reti come la squadra di Gennaro Gattuso nel 2018. Ben lontani, però, da quei 658' di marzo-aprile 2022, un periodo immacolato che aveva portato il Diavolo di Pioli, a fine stagione, a vincere lo Scudetto. Mercato Milan, nome nuovo per la difesa >>>

