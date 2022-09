Derby Milan-Inter, Gerry Cardinale sarà presente a San Siro / News

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, sarà presente a San Siro per il derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, mette il punto sull'attenzione mondiale nei confronti del derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A. San Siro sarà ovviamente sold out: dalla Cina al Brasile, dall'Indonesia al Giappone. Saranno più di 150 i Paesi collegati per assistere alla partita che i tifosi milanesi attendono con più ansia durante il campionato.