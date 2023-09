Derby Inter-Milan, è anche il confronto tra i patron Zhang e Cardinale

Derby Inter-Milan, Cardinale anche domani a 'San Siro' — Proprio la cessione di quest'ultimo alle inglesi, secondo il quotidiano torinese, è stata lo spartiacque della gestione di RedBird nel Milan. Inizialmente ha provato la reazione negativa di molti tifosi; ora, invece, viene letta come la spinta economica iniziale per un calciomercato estivo che ha rivoluzionato - in meglio - la squadra di Stefano Pioli.

Questo che si avvicina al derby contro l'Inter è un Milan che Cardinale sente più suo rispetto a quello dell'anno passato. Cambiati i dirigenti (via Paolo Maldini e Frederic Massara, timone affidato a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada), cambiati i giocatori, più poteri al 'coach'.

Non è un caso, dunque, che se nella sua prima annata in rossonero si era visto raramente allo stadio, ora Cardinale c'è sempre. Il suo obiettivo sportivo, nell'immediato, è quello di portare al Milan il 20° Scudetto della sua storia, che quello che darebbe il diritto al Diavolo di apporre la seconda stella sulle proprie maglie da gioco.

Vuole invertire il trend nei derby: finora una vittoria e quattro k.o. — Obiettivo identico, però, ha anche Zhang per l'Inter. Anche lui dovrebbe tornare a Milano per il derby, ma non è sicuro al 100%. Zhang e Cardinale, come noto, non si amano moltissimo. Difficilmente i due avranno un faccia a faccia. Da quando si è sfilacciata, poi, la collaborazione tra Inter e Milan per la realizzazione di un nuovo stadio condiviso, si è acuito il distacco tra le parti.

Cardinale, nel derby Inter-Milan di domani, ha voglia di ribaltare la tendenza che, finora, nelle stracittadine contro l'Inter lo vede pesantemente in svantaggio nei confronti di Zhang. Finora, ha visto vincere dai suoi soltanto il primo derby, quello del 3 settembre 2022 in campionato e successivamente ha assistito a quattro sconfitte consecutive nel 2023 tra Supercoppa Italiana, Serie A e Champions League. Per la seconda stella il Diavolo dovrà invertire subito la rotta. Ambizioni, progetti e volontà: Milan, parla Cardinale >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.