Derby Inter-Milan, Thiaw su Lautaro: chi in campo tra Kalulu e Kjaer?

Kalulu, titolare nell'anno dello Scudetto, ora è retrocesso al ruolo di prima riserva: sia al centro, sia a destra, quando manca il capitano Davide Calabria. Dopo aver aiutato il Milan, dal gennaio 2020, a ricostruire il suo muro, invece, ha perso posizioni Kjaer. Le gerarchi del reparto, ad oggi, lo vedono quarto centrale, dietro Thiaw, Tomori e Kalulu, ma davanti a Marco Pellegrino.

Per il quotidiano sportivo nazionale, per il derby Inter-Milan Pioli medita di mettere Thiaw in marcatura su Lautaro Martínez. Nella speranza che possa annullare il 'Toro', autore già di 8 gol in 14 partite contro il Milan e, fin qui, capocannoniere in Serie A con 5 reti in 3 gare disputate. D'altronde, Thiaw annullò anche Harry Kane nel doppio confronto tra Milan e Tottenham, ottavi di finale della scorsa edizione della Champions League.

Thiaw non si tocca. Kalulu avanti su Kjaer: il motivo — L'altra maglia, invece, è da assegnare. Sembra partire in vantaggio Kalulu. Il fatto, poi, che il classe 2000 sia rimasto a Milanello a preparare la stracittadina e che non sia andato, come invece ha fatto Kjaer, in Nazionale potrebbe senza dubbio agevolarlo. Thiaw e Kalulu hanno già giocato insieme, sempre nel doppio confronto Champions contro gli 'Spurs', ma accompagnati da Tomori nella linea a tre che Pioli aveva varato a quel tempo.

Come unici rappresentanti della difesa Kalulu e Thiaw si sono mostrati in due sole occasioni, contro Bologna e Cremonese, due gol incassati nei due pareggi per 1-1: il derby, ovvio, è tutta un’altra categoria. Per questo Pioli chiamerà a raccolta anche la mediana rossonera: il contributo in fase di copertura dei tre centrocampisti sarà determinante. Derby, Scudetto e Champions: le previsioni di Costacurta >>>

